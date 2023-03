USA til TikTok: Få ejere til at sælge eller bliv ramt af forbud

Ifølge The Wall Street Journal kommer ultimatummet til TikTok fra det amerikanske agentur, der har til opgave at vurdere risici, som udenlandske investeringer udgør for den nationale sikkerhed.

TikTok er ejet af selskabet ByteDance, som er hjemmehørende i Kina. TikTok afviser, at det bruger sin app til at spionere mod amerikanere.

Flere andre vestlige lande er bekymrede for, at data, der indsamles af den populære app, kan havne hos kinesiske myndigheder.

Det har fået flere ministerier, institutioner og medier - både i Danmark og i udlandet - til at fraråde deres ansatte at have appen installeret på deres arbejdstelefon.

Natten til onsdag dansk tid skrev Bloomberg, at det emiratarabiske selskab G42, som specialiserer sig i kunstig intelligens, har købt aktier i ByteDance for mere end 100 millioner dollar - over 700 millioner kroner.