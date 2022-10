03/10/2022 KL. 06:30

For abonnenter

På besøg i et af New Yorks farligste områder: »Det er fuldstændig skørt«

I mange år faldt kriminaliteten drastisk i det berømte caribiske East Flatbush-område i Brooklyn New York. Men siden covid-19 er området blevet et af de mest farlige i byen. Nu er bydelens problemer blevet et symbol på et af USA’s værste problemer op til midtvejsvalget i november.