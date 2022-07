Årets vigtigste aftale i USA blev indgået i kælderrum uden vinduer

Det modvejes af nye skatter til skønsmæssigt 470 milliarder dollar ifølge New York Times.

Schumer siger, at han regner med, at Senatet kan stemme om aftalen i næste uge. Herfra den går videre til afstemning i Repræsentanternes Hus.

- For at sænke priserne på receptmedicin, for at takle klimakrisen hurtigt og beslutsomt, og for at sikre, at de mest velhavende virksomheder og borgere betaler deres rimelige andel af skatterne, siger han.