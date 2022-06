Borgmester frygter et hav af våbenvold efter højesteretsdom

Han siger desuden, at afgørelsen ”øger newyorkernes risiko for at blive udsat for våbenvold”.

I Højesterets afgørelse lyder det, at en regulering, som delstaten New York har haft mod at bære håndvåben i offentligheden, er i strid med forfatningen.

Afgørelsen i Højesteret medfører, at man i hele USA fremover vil have lov til at bære håndvåben i offentligheden.

Præsident Joe Biden har torsdag kritiseret Højesterets afgørelse.

- Vi skal gøre mere som samfund, ikke mindre, for at beskytte vores medborgere.