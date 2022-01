Det er tredje gang på fire dage, at betjente i New York bliver ramt af skud. En betjent har mistet livet.

To politibetjente er blevet skudt i New York, efter at de rykkede ud til en voldsepisode i Harlem-kvarteret fredag aften lokal tid. Den ene har mistet livet, mens den anden er i kritisk tilstand og kæmper for sit liv. Det oplyser politikommissær Keechant Sewell på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters. - Her til aften blev en 22-årig søn, mand, betjent og ven dræbt, fordi han gjorde, hvad han blev bedt om, siger politikommissæren.

En mistænkt er også blevet dræbt i skududvekslingen, oplyser en kilde fra politiet til nyhedsbureauet AP.

Foto: Alexi J. Rosenfeld/Ritzau Scanpix

Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 17 lokal tid fra en mor, der havde brug for hjælp til sin søn. Anmeldelsen lød på vold i hjemmet. Tre betjente rykkede efterfølgende ud til lejligheden i Harlem. Da de to betjente gik ind i et værelse i stuelejligheden for at tale med sønnen, blev de mødt af skud, siger politikilden. Politiets alarmsystem opfangede, at noget var galt, og at en af betjentene havde råbt på hjælp, og der blev sendt flere politifolk og ambulancer til adressen.

New York Citys borgmester, Eric Adams, der er tidligere politibetjent, fordømmer skyderiet. - Dette er ikke bare et angreb på tre modige betjente. Det er et angreb på byen New York, siger han på et pressemøde fredag ifølge Reuters.

New York Citys borgmester Eric Adams holder pressemøde om politidrabet. Foto: Alexi J. Rosenfeld/Ritzau Scanpix

Eric Adams overtog borgmesterposten 1. januar og blev blandt andet valgt på, at han vil have mere sikkerhed i det offentlige rum. Borgmesteren har været på hospitalet, hvor betjentene blev kørt hen efter skudepisoden. Betjenten, der har mistet livet, var 22 år og havde været i jobbet siden november 2020. Den sårede betjent er 27 år og har arbejdet for politiet i fire år. Det er tredje gang på fire dage, at betjente bliver skudt i New York City.

Tirsdag aften blev en betjent såret af skud i benet under en episode med en teenager, der skød sig selv. Torsdag blev en narkobetjent skudt i benet på Staten Island. Sidste gang en politibetjent blev skudt og dræbt i New York City var i september 2019.

/ritzau/