Trumps Ruslands-forbindelser tager sælsom drejning: Arresteret oligark-elsker tilbyder info om Trump mod asyl i USA

SAN FRANCISCO - En escort, som er blevet midtpunkt i en russisk oligarkskandale, har bedt den amerikanske ambassade i Thailand om politisk asyl, mod at hun leverer informationer om Donald Trumps forbindelser til Moskva.

Anastasia Vashukevitj blev tidligere på ugen arresteret for at arbejde illegalt i Thailand, da politiet stormede de lokaler på et hotel i Pattaya, hvor hun angiveligt gav undervisning i sex og kunsten at forføre.

Trumps første år er endt i ren "House of Cards": Et år efter Donald Trumps tiltræden som præsident ligger undersøgelsen af Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg og ulmer.

Den hviderussiske kvinde, hvis virkelige navn er Rybka Nastya, skabte tidligere på måneden overskrifter i Rusland, da en video kom frem af hende på en yatch sammen med den russiske milliarder Oleg Deripaska og vicepremierminister Sergej Prikhodko.

Den russiske oppositionsleder Alexej Navalny havde fundet videoen på Vashukevitjs Instagram-konto og offentliggjorde den som bevis for, at Deripaska havde bestukket Prikhodko, en af Ruslands mest indflydelsesrige politikere, med en luksusrejse i selskab med escortpiger.

Navalny spekulerede også i, at de to mænd kan være linket mellem Kreml og Trump-kampagnen i 2016, idet Trumps kampagnechef, Paul Manafort, tidligere arbejdede for Deripaska og under valget tilbød oligarken »private briefinger.«

Russer indrømmer: Jeg hackede det amerikanske valg En russer har for første gang indrømmet delagtighed i hackerangrebet på præsidentvalget i 2016.

Om Anastasia Vashukevitj har informationer eller bare er desperat for at komme ud af sin fængselscelle i Thailand er uklart. Hun har ikke fremlagt nogen beviser for, at hun har informationer relateret til undersøgelsen af Ruslands indblanding i det amerikanske valg.

»Jeg er det eneste vidne og det manglende led i forbindelserne mellem Rusland og det amerikanske valg – en lang kæde mellem Oleg Deripaska, Prikhodko, Manafort og Trump,« sagde hun i en live-Instragram fra tirsdag, som synes at være filmet i en politibil, efter at hun er blevet arresteret.

»Mod at få hjælp fra USA’s efterretningstjeneste og garanti for min sikkerhed, er jeg parat til at levere de nødvendige informationer til USA eller Europa eller til et land, som kan købe mig ud af det thailandske fængsel,« fortsatte hun ifølge Washington Post.

Både Prikhodko og Deripaska har afvist beskyldningerne.

Den russiske oligark Oleg Deripaska. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Prikhodko kaldte oppositionsleder Navalny »en politisk taber,« hvis påstande »ikke har noget med realiteterne at gøre.« Vicepremierministeren har samtidig sagsøgt Vashukevitj for at bryde privatlivets fred, og Instagram har siden fjernet billederne efter ordre fra en domstol.

Den russiske konsul i Thailand har udtalt til det russiske nyhedsbureau, Ria Novosti, at Vashukevitj blev arresteret, fordi hun arbejdede ulovligt i Thailand.

Men i sin Instragram-video hævdede Vashukevitj, at hun var blevet arresteret efter anmodning fra Moskva på grund af videoerne med Deripaska og Prikhodko og formentlig nu vil blive udleveret til Rusland og sendt i fængsel her.

»Please USA,« siger hun i et opslag på engelsk: »Red os fra Rusland. Alle disse sager er politisk undertrykkelse.«