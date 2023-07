FN's generalsekretær fordømmer Israel for angreb på flygtningelejr

Blandt dagene med den udprægede vold gik en palæstinenser tirsdag til angreb i den israelske by Tel Aviv, hvor syv mennesker blev såret, da han gik til angreb med en kniv og desuden kørte ind i flere af ofrene med sin bil. Hændelsen sluttede, da en bevæbnet civil skød og dræbte ham.

- At genoprette håbet for det palæstinensiske folk i en betydningsfuld politisk proces, som kan lede til en tostatsløsning og enden på besættelsen, vil være et betydeligt bidrag til Israelsk sikkerhed i sig selv, siger António Guterres.

Han opfordrer desuden Israel til som besættelsesmagt at sikre, ”at den civile befolkning er beskyttet mod alle voldshandlinger”.