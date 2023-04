Wagner-chef tog afsked med dræbt russisk militærblogger

Rusland beskylder både Ukraine og præsident Putins modstandere for at stå bag bombedrabet på Tatarskij.

En 26-årig kvinde fra Sankt Petersborg er anholdt i forbindelse med drabet. Hun er sigtet for en terrorhandling og er blevet overført til et fængsel i Moskva.

Videooptagelser fra søndagens sammenkomst, hvor Tatarskij blev dræbt, viser hende overrække en gave i form af en statuette til den kendte blogger. Derpå satte hun sig på en stol ikke langt fra ham.

Kort efter eksploderede de sprængstoffer, der var gemt i statuetten. Tatarskij blev dræbt og flere andre såret.

Den 26-årige kvinde risikerer op mod 20 års fængsel, hvis hun kendes skyldig.

Hendes mand har sagt til russiske medier, at hun tilsyneladende er gået i en fælde, og at hun ikke har været klar over, at statuetten indeholdt sprængstoffer.