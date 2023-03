Franske politikere stemte for ny pensionsalder trods protester

Bag lovforslaget står præsident Emmanuel Macron og hans regering.

Den nuværende pensionsalder er 62.

Men i realiteten har nogle franskmænd først mulighed for at trække sig tilbage flere år senere, fordi de i løbet af deres arbejdsliv ikke har optjent tilstrækkelig pension til at kunne gå fra som 62-årige.

Senest som 67-årige har alle lønmodtagere dog ret til fuld pension - uanset hvor længe de har betalt ind til den offentlige pension.

Selv om politikerne i Senatet har stemt for forslaget, er pensionsalderen stadig på programmet i Senatet, hvor det ventes at blive debatteret yderligere den kommende tid.

Frankrig halter efter sine naboer og andre store europæiske økonomier. Her er pensionsalderen allerede hævet til 65 år eller derover for at modsvare en højere forventet levealder.