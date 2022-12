Boris Becker løsladt fra britisk fængsel

Den tidligere tyske tennisstjerne Boris Becker er blevet løsladt fra et britisk fængsel.

Det bekræfter det britiske justitsministerium ifølge Reuters. Ifølge flere medier vil Becker blive sendt ud af Storbritannien.

Becker afsonede en fængselsdom på to et halvt for at skjule værdier for hundredtusindvis af pund, efter at han var blevet erklæret personlig konkurs tilbage i 2017.