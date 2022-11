Aktivister kaster suppe på Van Gogh-værk i Rom

Efter at have kastet suppe ud over maleriet, limede aktivisterne sig til væggen i galleriet, hvor de råbte slogans mod global opvarmning og fossile brændstoffer.

- Disse problematikker burde være på forsiden af samtlige medier og fylde i de politiske dagsordener hvert eneste minut. Problematikkerne kommer kun frem, når vi laver ”skandaløse” aktioner som denne, skriver klimaaktivistgruppen i en erklæring.

”Sædemanden” hører hjemme på Kröller-Müller Museum i Holland, men er i øjeblikket udlånt til Palazzo Bonaparte, der ligger i Roms bymidte.