Russisk militærekspert afslørede måske noget, som Rusland benægter

»Lad være med at spørge for meget ind til de iranske droner. Vi ved alle, at de er iranske, men myndighederne vil ikke indrømme det,« lød det Ruslan Pukhov fra Center for Analyse af Strategi og Teknologi i Moskva, da han var igennem på tv.

Da Pukhov senere blev spurgt ind til det igen, var svaret dog noget anderledes.

»Jeg kan ikke huske, at jeg har sagt det. Det var nok iscenesat på en eller anden måde. Måske var det, måske var det ikke. Jeg kan ikke huske det, det er længe siden. Min hjerne er forvirret efter corona,« siger han.