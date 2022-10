Danmark donerer penge til artillerisystemer til Ukraine

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) har søndag sammen med sin slovakiske kollega, Jaroslav Nad, præsenteret fællesdonationen til Ukraine på Kommandantgården på Kastellet i København.

- Med den her donation er Danmark igen med til at bidrage med vigtigt udstyr til Ukraine. Krigen i Ukraine vil desværre være langstrakt. Det er derfor altafgørende, at vi også på sigt støtter ukrainernes kamp for frihed, siger Bødskov i pressemeddelelsen.

I august var Danmark sammen med Ukraine og Storbritannien vært for en donorkonference i København. 27 lande deltog. Her var fokus på at hjælpe Ukraine, blandt andet med våben og træning af soldater.