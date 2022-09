30/09/2022 KL. 17:30

Nyt EU-loft på indtægter fra el kan aflaste danske forbrugere

En ny aftale sætter et loft over europæiske energiproducenters rekordhøje profitter. Overskuddet skal bruges til at hjælpe hårdt trængte borgere og virksomheder. Aftalen fastlægger også en tvungen reduktion i det danske strømforbrug.