EU-lande har prikket huller i aftale, der skal sikre gas til vinter

Men forud for et møde for EU-landenes energi- og klimaministre tirsdag tyder meget på, at EU-landene i stedet vil vedtage en aftale fyldt med undtagelser.

EU-kommissær for energi Kadri Simson erkender, at en række lande har bedt om undtagelser fra EU-Kommissionens forslag. Hun mener dog fortsat, at der bliver taget et vigtigt skridt, hvis aftalen som ventet bliver indgået tirsdag.

- Vores forslag skal sende et budskab baseret på enighed og solidaritet. For al den gas, vi ikke bruger, vil kunne hjælpe medlemslande, der står over for en svær udfordring.