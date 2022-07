23/07/2022 KL. 15:00

Først indgik Rusland en vigtig aftale om eksport af korn. Nu har man angiveligt sendt fire missiler mod central ukrainsk havn

Rusland indgik fredag en aftale, der giver ukrainske fragtskibe lov til at eksportere korn, for dernæst mindre end 24 timer efter at sende fire missiler i retning mod Odesa.