FN's chef vil have Rusland til samarbejde med straffedomstol

FN’s generalsekretær, António Guterres, opfordrer torsdag under et besøg i det krigsramte Ukraine Rusland til at samarbejde med Den Internationale Straffedomstol (ICC) om mulige krigsforbrydelser.

- Jeg støtter fuldt ud ICC, og jeg appellerer til Den Russiske Føderation om at gå med til at samarbejde med ICC, siger han under et besøg i byen Butja nordvest for Kyiv.