Rusland: Mariupols byområde er ryddet for ukrainske styrker

- Deres eneste mulighed for at redde deres liv er frivilligt at lægge våbnene og overgive sig, siger forsvarsministeriet.

Ifølge ministeriet har ukrainske styrker tabt over 4000 mand i Mariupol, som i ugevis har været belejret af russiske styrker, men ikke erobret.

Ukraine har ikke kommenteret de russiske meldinger.

Den russiskstøttede separatistleder i den selverklærede østlige udbryderregion Donetsk, Denis Pusjilin, sagde tidligere lørdag, at ukrainere i Mariupol, som er for ”stædige” til at give op skal ”elimineres”.