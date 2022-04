Kinder-fabrik i Belgien lukker midlertidigt efter salmonellafund

Den midlertidigt lukkede fabrik i den belgiske by Arlon står får syv procent af den globale produktion af Kinder-chokolade. Derudover producerer fabrikken blandt andet Nutella og Tic Tac.

Symptomerne på salmonella er diarré, mavesmerter, feber, hovedpine og måske kvalme og opkast.

Sygdommen kan vare fra få dage til flere uger.

Hvis sygdommen bliver alvorlig eller varer længe, kan det tale for at tage fat i egene læge eller lægevagten.

Fødevarestyrelsen oplyste torsdag, at Kinder-chokolade mistænkt for salmonella er solgt i supermarkeder over hele Danmark. Produkterne har varierende ”bedst før-datoer”.

Styrelsen råder forbrugerne til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere dem.