USA: Ukraine lancerer modoffensiv i by overtaget af Rusland

- Ukrainerne forsøger at tage Kherson tilbage, og vi vil argumentere for, at byen faktisk er omstridt territorium igen, siger embedsmanden, som ønsker at være anonym.

- Vi kan ikke få bekræftet, hvem der har kontrollen i Kherson. Men det vigtigste er, at den ikke lader til at være lige så klart under russisk kontrol, som den var før.

Havnebyen Kherson har omkring 330.000 indbyggere. Allerede i begyndelsen af marts anerkendte Ukraine, at Rusland havde kontrollen her.

Men lykkes det igen Ukraine at tage kontrol over byen, som ligger ved floden Dneprs munding, kan det sætte russiske soldater i en svær situation.