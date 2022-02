Borgere i Kiev advares om gadekampe mod russiske soldater

Det kommer kort efter, at myndigheder i Kiev ifølge nyhedsbureauet AP opfordrede borgere til at søge i sikkerhed, da der er udbrudt gadekampe mod russiske soldater i byen.

Et øjenvidne melder klokken 06.34 dansk tid om granatbeskydning i hovedstaden. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Indbyggere opfordres til at holde sig fra vinduer og desuden være opmærksom på vildfarne projektiler.

Der er foreløbig ikke meldinger om dræbte.

Nattens russiske offensiv har tilsyneladende haft som et af målene at sikre kontrol over eller ødelægge kraftværker og dermed forstyrre strømforsyningen.

Russiske myndigheder oplyser lørdag morgen, at det har udset sig Ukraines militære infrastruktur som mål. De militære anlæg bliver angrebet med krydsermissiler, der affyres både fra land og fra krigsfartøjer.