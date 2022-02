Norge opfordrer borgere til at komme væk fra Ukraine

Den spændte situation omkring Ukraine får Norge til at fraråde alle rejser til Ukraine, og nordmænd i landet opfordres til at rejse ud.

Samtidig er der i det vestlige Ukraine i byen Lviv blevet indrettet et diplomatisk kontor, hvor hollandske borgere kan henvende sig.

Torsdag aften opfordrede USA’s udenrigsministerium dets statsborgere i Ukraine til at forlade landet med det samme. Der blev henvist til ”øgede trusler om en russisk militæraktion” mod Ukraine.

I et interview med NBC News gentog præsident Joe Biden opfordringen. Han sagde samtidig, at han ikke vil sende soldater ind for at redde amerikanere, hvis det kommer til en militær konflikt mellem Ukraine og Rusland.

- Tingene kan hurtigt gå amok i Ukraine, advarede han ifølge Reuters.

Også den hollandske ambassadør har mindet medborgere i Ukraine om, at de ikke kan forvente at få hjælp fra regeringen i Haag til at komme ude af landet, hvis en militær konflikt først er i gang.