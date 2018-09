Alkoholforbud og bødestraf for at sidde på gaden: Venedig klar med nye regler

Hvert år lægger millioner af turister vejen forbi Venedigs historiske centrum, der efter årtier med faldende indbyggertal i dag blot huser i omegnen af 55.000 indbyggere.

I et forsøg på at dæmme op for overturismen på stedet har bystyret gennem de senere år indført en række regler, der er rettet mod turisterne.

Regler Der er efterhånden en hel række ting, du kan få bøde for at gøre i Venedig. At sætte sig på jorden eller på en trappe på de populære turiststeder kan give bøder på op til 200 euro, hvilket svarer til 1.500 kr.

At smide skrald på offentlige steder kan give bøder på op til 200 euro, hvilket svarer til 1.500 kr.

At opholde sig på offentlige steder med bar overkrop eller i badetøj kan give bøder på op til 200 euro, hvilket svarer til 1.500 kr.

At fodre duer eller efterlade mad kan give bøder på op til 200 euro, hvilket svarer til 1.500 kr.

At cykle eller trække en cykel i det centrale Venedig kan give bøder på op til 100 euro, hvilket svarer til 750 kr.

At campere, ligge på en bænk eller opholde sig i centrum med campingudstyr kan give bøder på op til 50 euro, hvilket svarer til 375 kr.

At svømme i kanalen kan give bøder på op til 450 euro, hvilket svarer til 3.350 kr. Kilde: Città di Venezia

Det er blandt andet blevet vedtaget, at man som turist ikke må dyppe sig i de berømte kanaler, fodre duerne eller gå rundt i badetøj. Bryder man reglerne, venter der bøder på op til 450 euro, hvilket svarer til 3.350 kr.

Samtidig blev der i sommer indsat et særligt vagtkorps med 15 mand, som har til opgave at sørge for, at de tusindvis af turister, der dagligt færdes i bymidten, overholder de mange særregler.

Europæiske storbyer har fået nok: Turisthorderne skal spredes

Noget tyder dog på, at myndighederne ikke er færdige med at indføre regler i Venedig, skriver BBC. Således skulle bystyret have planer om at indføre forbud mod, at turister sætter eller lægger sig ned på offentlige steder.

Det er i forvejen forbudt at sidde på den centrale og verdenskendte plads Markuspladsen samt på trapper ved de mest populære seværdigheder. Men står det til myndighederne, skal det også være forbudt at sidde eller ligge på jorden på alle gader og stræder i kanalbyen.

Samtidig har man planer om at bandlyse alle typer alkohol i offentligheden efter klokken 19.00. Det vil ikke blot være ulovligt at drikke et glas vin, mens du går en tur langs kanalerne, men også være ulovligt at bære rundt på uåbnede flasker, som du måske lige har købt i det lokale supermarked.

Undgå menneskemylderet: Disse byer flyder over med turister

Marco Agostini, den lokale politidirektør, påpeger over for nyhedsbureauet Ansa, at man ikke som udgangspunkt har i sinde at stoppe de folk, der kommer ud fra supermarkeder, for at og tjekke, om de har alkohol gemt i indkøbsposerne.

»Reglerne vil blive benyttet, når nogle bliver fulde og slæber rundt på en pose med tre flasker øl i,« fortæller politidirektøren.

De nye forslag skal til afstemning i oktober. Det lokale medie Corriere Della Sera kalder alkoholforbuddet for »en af de mest strikse regler i hele den nordøstlige del af Italien«.

Unesco advarer danske krydstogtdestinationer: Bæredygtig turisme eller risiko for disneyficering I Venedig bekæmpes krydstogtskibe med badedyr. I Skagen er trafikken steget med 300 pct.

Skulle reglerne blive vedtaget, vil det blandt andet medføre, at man er nødt til at hyre op mod 5.000 ekstra betjente til at håndhæve dem, vurderer Marco Gasparinetti, som er medlem af en lokal beboergruppe kaldet Gruppo Aprile 25.

»Der er i forvejen en meget lang liste over ting, som er forbudte i Venedig. Der er ikke mere noget, man kan lave,« lyder det endvidere fra Marco Gasparinetti til The Guardian.