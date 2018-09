Enorme mængder drivhusgas siver fra islandsk vulkan

Den islandske vulkan Katla, som senest var i udbrud for 100 år siden, lækker drivhusgassen kuldioxid (CO2) i en sjælden set grad.

Forskerhold fra Island og Storbritannien har fra luften undersøgt, hvad der sker over vulkanen, og resultatet overraskede forskerne.

»Vi fandt en stor mængde kuldioxid, som siver fra Katla. Vi ser mængder på omkring 20 kiloton om dagen, hvilket er rigtig meget. Det bringer Katla ind på en tredjeplads over de vulkaner, der globalt har det største kuldioxidniveau,« siger Evgenia Ilyinskaya, som er vulkanolog på universitetet i Leeds og har været med til at måle over Katla, til RÚV.

Til sammenligning udledte en gennemsnitnlig dansk husstand i 2017 14,5 ton CO2 på et helt år.

Evgenia Ilyinskaya vurderer, at udslippet stammer fra en ophobning af magma et sted i vulkanen, idet det er højst usandsynligt, at så meget CO2 bliver dannet ved sædvanlig geotermisk aktivitet.

Islandske vulkaner skal overvåges tæt Ny teknologi og overvågning i realtid skal sørge for, at fremtidens vulkanudbrud ikke længere kommer bag på eksperterne.

Vulkanologerne vil nu undersøge udslippet nærmere for at finde ud af, om det er stigende. Fra tidligere undersøgelser ved man, at der kan sive CO2 fra vulkaner flere år forud for udbrud.

Forskerne er dog sikre på, at der, ifølge Evgenia Ilyinskaya, »sker noget« i Katla.

Der blev også fundet farligt høje koncentrationer af bl.a. metangas og hydrogensulfit ved Katla. I forvejen kan der på grund af geotermisk aktivitet danne sig sådanne gasser i gletsjernes ishuler, og folk er derfor blevet advaret om at besøge hulerne uden en erfaren guide.

Stort udbrud i gang i islandsk vulkan

Katla er gemt under gletsjeren Mýrdalsjökull i det sydligste Island og er en af de største vulkaner i landet. Indtil 1918 var Katla i udbrud med jævne mellemrum, men den har nu helt usædvanligt været stille i et århundrede. Både i 1999 og i 2011 var der dog meget små udbrud at spore, men vulkanen nåede ikke gennem iskappen på gletsjeren.

Siden Eyjafjällajökull gik i udbrud i 2010, har man overvåget Katla meget tæt. Der har været spredt rumlen, men ikke noget tegn på, at et udbrud er nært forestående.