Strid om motorvejsafgift: Danmark bakker tyskerne op

Regeringen har besluttet at gå ind i det retlige slagsmål, som verserer ved EU-Domstolen om den tyske vejafgift.

Her har Østrig den 12. oktober 2017 lagt sag an mod Tyskland på grund af afgiften, der er planlagt indført 1. januar 2019.

Danmark vil således intervenere i sagen, som det hedder, til fordel for Tyskland, oplyser Skatteministeriet i et notat til Folketinget.

Årsagen er, at regeringen selv barsler med en vejafgift efter tysk forbillede, siger Venstres skatteordfører Louise Schack Elholm.

- Så Danmark har selvfølgelig en interesse i, at det kan lade sig gøre at indføre denne form for afgift, siger hun.

Endnu er der ikke udformet et lovforslag, og regeringen sigter først mod at indføre afgiften i 2020, når den tyske afgift er trådt i kraft.

Østrig mener, at den tyske vejafgift adskiller sig fra landets egen vejskat, fordi Tyskland samtidig med indførelsen af afgiften vil give afgiftslempelser specifikt for tyske bilister, som dermed kompenseres for den ekstra udgift.

Samlet set er dette diskriminerende over for andre EU-borgere og dermed i strid med EU's principper om varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed, mener Østrig, som senest har fået opbakning fra en anden tysk nabo, Holland.

Den danske regering kan omvendt ikke se, at EU-retten er en hindring for afgiften, også selv om der samtidig indføres lempelser af indenlandske afgifter.

EU-Parlamentet: Tysk vejskat diskriminerer

Louise Schack Elholm ser desuden ikke noget galt i, at Danmark blander sig i et slagsmål mellem to medlemslande.

- Selvfølgelig har et medlemsland også sine egne nationale interesser at tage hensyn til, og i den her sag er der forskellige interesser på spil.

- Og Østrig har jo selv en form for vejafgift, så på den måde er det blot forskellige variationer over samme tema, siger hun.

Tyskland havde oprindeligt planlagt en en-til-en kompensation for tyske bilister, så de ville få præcist det samme beløb tilbage, som de skulle betale i vejafgift.

Dette var dog diskriminerende over for udenlandske køretøjer, vurderede EU-Kommissionen.

Derfor har Tyskland tilpasset forslaget om vejafgiften og kompensationsordningen.