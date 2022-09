FN's generalsekretær: Verden må komme Pakistan til hjælp

Under oversvømmelserne i forbindelse med monsunen er mindst 1391 mennesker omkommet.

Ved en fælles pressekonference med den pakistanske premierminister, Shehbaz Sharif, siger Guterres, at verden må forstå, hvordan klimaændringer ødelægger fattige lande.

- Pakistan er et af de lande, som påvirkes mest dramatisk af klimaændringerne, sagde Guterres, da han fredag indledte et to dage langt besøg for at få indtryk af katastrofens omfang.

Han påpegede, at Pakistans egne udslip af drivhusgasser er relativt små.