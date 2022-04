Verdens ældste person, japaneren Kane Tanaka, er død i en alder af 119 år.

Det oplyser lokale myndigheder i Japan mandag. Hun døde tirsdag i sidste uge.

Kane Tanaka blev født 2. januar 1903 i den sydvestlige region Fukuoka i Japan.

Det var samme år, som Wright-brødrene for første gang fløj. Det var også i 1903, at Marie Curie for sin stråleforskning blev den første kvinde til at modtage en Nobelpris.