Politiker uden militærerfaring bliver britisk forsvarsminister

Flere konservative lovgivere har udtrykt overraskelse udnævnelsen af Shapps, der ikke har erfaring fra militæret.

Han ses dog som en sikker hånd på rattet med hang til at bruge excelark i sit arbejde.

54-årige Shapps besøgte Kyiv tidligere i august, hvor han gav eksportgarantier til Ukraine.

Han har været vært for en ukrainsk familie, der flygtede efter invasionen. På sin tur til Kyiv besøgte han den børnehave, hvor familiens søn havde gået.

Shapps, der siger, at hans jødiske slægtninge blev drevet ud af Letland, Polen og Rusland for flere generationer siden, beskriver de ting, han har hørt om sine ukrainske gæsters oplevelser som ”tankevækkende”.

I juli jokede Shapps med journalister om sin rolle som ansigtet på regeringens ”krisekommunikation”. Han sagde, at en yngre embedsmand havde sagt, at ”der er ingen i hele verden, der vil være i dine sko lige nu”, da Shapps skulle forsvare, at en tidligere rådgiver havde overtrådt coronarestriktionerne.