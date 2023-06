Danmark og USA vil sende mere luftforsvar til Ukrainer

Udmeldingen kommer i forbindelse med et møde i den amerikansk-ledede Ukraine Defense Contact Group (UDCG). Her koordinerer omkring 50 lande leveringerne af militært udstyr til Ukraine.

- Jeg er glad og stolt over, at vi sammen med en kreds af andre lande nu kan levere livsvigtigt udstyr til Ukraines frihedskamp. Med det her udstyr kan ukrainerne i højere grad beskytte kritisk infrastruktur og civile.

- Udstyret er også afgørende for den ventede ukrainske offensiv i de kommende måneder, siger Troels Lund Poulsen.