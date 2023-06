08/06/2023 KL. 05:00

At spise middag med en flok soldater, som lige har fået den værste besked…

Under optakten til den ukrainske storoffensiv døde finskytten ”Toha” fredag kl. 11.18 i kamp ved fronten i Bakhmut. I eftertiden vil hans navn være et blandt tusinder af andre på listen over faldne soldater. Men bag hvert eneste tab på slagmarken er en historie om ubærligt savn og meningsløshed. Sammen med hans hårdkogte våbenbrødre tog JP's korrespondent Thea Pedersen en tårevædet afsked med ”Toha”, mens hans enke syg af fortvivlelse hastede hjem fra Danmark.