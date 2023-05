FN-leder vil have internationalt pres på Sudans ledere

FN forsøger at hjælpe omkring 100.000 mennesker, som er på flugt fra Sudan, og som vil søge hjælp i udlandet.

Der lød onsdag eksplosioner fra luftangreb i hovedstaden Khartoum, hvor de krigende parter har indgået en syv dages lang våbenhvile.

I Nairobi sagde Guterres, at hele det internationale samfund må tone rent flag og fortælle Sudans to rivaliserende ledere, at situationen er uacceptabel.

- De to må generaler må presses af det internationale samfund til at indgå en våbenhvile og indlede en politisk dialog og en omstilling til en civile regering, sagde han.