FN-diplomater holder hemmeligt møde om Taliban

Richard Gowan, FN-ekspert i Den Internationale Krisegruppe, siger, at FN er ”fanget i en fælde i Afghanistan”.

- Guterres må forsøge at løse en meget vanskelig knude. Han er nødt til at sørge for, at der stadig tilflyder nødhjælp til afghanerne, selv om Talibans indgreb over for kvinder gør det næsten umuligt for FN at operere i landet, siger Gowan.

85 procent af befolkningen i Afghanistan lever i fattigdom under Taliban-styret og nøden forstærkes ved, at kvinder holdes uden for arbejdslivet. Det siger FNs udviklingsfond (UNDP) i en ny rapport.