»På mange måder står vi et voldsomt meget bedre sted, fordi vi har et samfund, der kører, selvom vi har fjernet 90 pct. af den russiske rørledte gas fra vores forsyning,« siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

Han hæfter sig ikke mindst ved, at man fra august til marts formåede at sænke gasforbruget med 18 pct. sammenlignet med tidligere år på tværs af EU; de 27 medlemslande forlængede for nylig en frivillig ordning for at fastholde reduktionen.

Nu er spørgsmålet så, om pusterummet skal bruges til at stabilisere den europæiske energisikkerhed eller til at gøre op med Europas fortsatte milliardimport af gas fra Rusland, som flere lande ønsker.