Syrien siger ja til at åbne to grænseovergange for nødhjælp

Syriens præsident, Bashar al-Assad, har sagt ja til at åbne to grænseovergange, så der kan komme nødhjælp til ofrene for det jordskælv, der i sidste uge ramte Syrien og Tyrkiet.

Det siger FN’s generalsekretær, António Guterres, mandag.

- Åbningen af disse grænseovergange - sammen med facilitering af humanitær adgang, acceleration af visumgodkendelser og at gøre det lettere at rejse mellem større byer - vil gøre, at mere hjælp kommer hurtigere ind, siger Guterres.