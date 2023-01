Fogh besøger Taiwan og giver støtte til selvbestemmelse

Anders Fogh Rasmussen, Danmarks tidligere statsminister og tidligere generalsekretær for forsvarsalliancen Nato, har onsdag mødtes med den taiwanske præsident, Tsai Ing-wen.

- Jeg er her i Taiwan for at vise min stærke støtte til jeres ret til selv at bestemme over Taiwans fremtid.

- Jeg her for at vise min stærke støtte til jeres ret til at leve i frihed og fred, siger Anders Fogh Rasmussen til Tsai.