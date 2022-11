FN-klimaaftale når i mål til sidst efter intens slutspurt

Kaotisk var det også under den afsluttende forsamling. Her fik de delegerede først det endelige udkast til en aftale, da de mødte op klokken 04.00 om natten lokal tid.

Det førte til, at Schweiz undervejs bad om at få ophævet mødet i en halv time til at kigge dokumentet igennem før de videre processer. Den halve time blev til en time og forsinkede dermed endnu en gang processen.

De delegerede har forhandlet til det sidste og ud på de lange nattetimer både lørdag og søndag. Den sene aftale betyder, at klimamødet er et af de længste nogensinde.