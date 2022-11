Ngo om klimafond: Noget af det vigtigste siden Parisaftalen

Hidtil har ilandene været tilbageholdende på området af frygt for, at det kunne åbne for et egentligt juridisk ansvar senere hen.

Ved årets topmøde kom det dog for første gang på dagsordenen, og nu er det altså endt med at blive vedtaget. Alt er dog ikke på plads endnu.

For det er ikke afklaret, præcis hvor pengene skal komme fra. I aftalen står der, at de skal findes bredt - og altså ikke kun i de rige landes lommer.

Det understreges samtidig, at fokus er på nye penge. Det har været vigtigt for ulandene, så de ikke bare tages fra eksisterende puljer - for eksempel udviklingsbistand.

Et andet springende punkt var, hvem der skulle have adgang til fonden, som kommer til at gælde for de særligt sårbare ulande.