FN-chef melder om brudt tillid mellem rige og fattige ved COP27

- Jeg opfordrer alle parter til at se det. Og forstå det. Vi kan ikke fortsætte med at nægte klimaretfærdighed for dem, som har bidraget mindst til klimakrisen og rammes hårdest, siger Guterres.

Det er tid til solidaritet, tilføjer han.

Guterres siger også, at lande skal skrue op for klimaindsatsen for at holde liv i målet om helst at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader sammenlignet med det førindustrielle niveau.

- Klimauret tikker, og tilliden bliver fortsat nedbrudt. Parterne ved COP27 har en chance for at gøre en forskel. Her og nu. Jeg opfordrer dem til at handle. Og at handle hurtigt, siger han.

Alle knap 200 FN-lande skal nikke ja til en sluttekst ved COP27, før den endelige aftale er på plads. Derfor tvivler mange på, at en aftale kan landes til tiden fredag, som COP-formanden sigter efter.

Den brede forventning er, at klimamødet går i overtid, som det plejer at gøre.