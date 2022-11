Over 150 lande lover at mindske udledning af potent drivhusgas

Ved pressemødet siger Xie Zhenhua, at Kina har en handlingsplan klar, og at den er ved at gå igennem forskellige lovgivningsprocesser.

Planen handler blandt andet om at forbedre overvågning og statistikføring af metanudslip. Her mangler Kina bedre værktøjer, og det er medvirkende til, at landet ikke kan gå med i metanpagten lige nu, siger han.

Metan strømmer ud i atmosfæren fra for eksempel udvinding af olie og gas og fra lossepladser og risdyrkning.

Ved pressemødet lyder det fra både Kina, USA og EU, at der er fokus på netop energisektoren, skraldesektoren og landbruget i den videre kamp mod bekæmpelsen af metanudslip.