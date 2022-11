EU klar med millioner til brandvarmt emne på klimatopmøde

Ifølge EU’s klimachef Frans Timmermans kommer pengene fra EU’s fælles budget. Han specificerer dog ikke hvorfra.

John Nordbo tror, at det er et lille forsøg på at udvise imødekommenhed, at pengene nu skal øremærkes til tab og skader efter klimakatastrofer.

- Men jeg er også ret sikker på, at man fra ulandenes side vil være skeptisk over for, hvor pengene kommer fra, siger han.

Ifølge Reuters vil EU onsdag aften præsentere idéer til, hvordan de hårde forhandlinger om regningen for tab og skader kommer videre.