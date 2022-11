Dan Jørgensen er tavs om vigtig rolle ved klimatopmøde

- Så det er ekstremt vigtigt, hvad man får ud af det, og også hvordan man forholder sig til de fossile brændslers rolle, siger han.

Han peger på, at der venter nogle svære samtaler for Dan Jørgensen. Blandt andet er nogle af de store ulande skeptiske:

- Blandt andet er der forslag om, at programmet allerede skal stoppes næste år og ikke køre frem til 2030, fordi nogle har en interesse i, at der ikke er så meget politisk pres for at levere de næste par år, siger Jens Mattias Clausen.

Dan Jørgensen deler rollen som facilitator med Barbara Creecy. Hun er Sydafrikas minister for skovbrug, fiskeri og miljøanliggender.

COP27 afsluttes efter planen fredag med en politisk erklæring - en såkaldt cover decision. Det har dog tradition for at gå over tid.