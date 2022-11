Biden lover at indfri USA's klimamål senest i 2030

USA’s præsident, Joe Biden, lover i en tale ved klimatopmødet COP27 i Egypten, at han vil stå fast på sine løfter om at styrke indsatsen for at begrænse klimaforandringer.

- Jeg kan stå her som præsident for USA og sige med overbevisning, at USA vil nå vores klimamål inden 2030, lover Biden i sin tale.

Han tilføjer, at USA er ”på vej” til at nå målet om at reducere sin udledning af klimaskadelige gasser inden 2030 med 50-52 procent i forhold til niveauet i 2005.