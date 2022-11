Fungerende klimaminister repræsenterer Danmark ved klimatopmøde

Det har længe været uafklaret, om en dansk minister ville deltage ved klimatopmødet. Det skyldes, at der i øjeblikket er regeringsforhandlinger i Danmark, og Dan Jørgensen er dermed blot fungerende klimaminister.

Men ”deltagelse på ministerniveau vurderes at være nødvendigt for at varetage om danske udenrigspolitiske og klimapolitiske interesser, lyder det i pressemeddelelsen.

Den fungerende regering vil være tilbageholdende med politiske budskaber, da der er ved at blive lavet en ny regering.

Blandt andet sker der forhandlinger på Marienborg, hvor fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) hele mandagen har haft en del af folketingets partier forbi.