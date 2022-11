FN-chef på klimatopmøde: Vi kæmper for livet og vi taber

FN’s generalsekretær, António Guterres, siger i en tale på klimatopmødet i Egypten, at ”vi står i en kamp for vort liv, og vi er ved at tabe”.

- Vi står i et valg mellem klimasolidaritet eller kollektivt selvmord, siger Guterres henvendt til verdens ledere.

- Vi er med fuld fart på vej mod klimahelvede. Menneskeheden har et valg: at samarbejde eller gå til grunde, tilføjer han i en kort tale på COP27 i Sharm el Sheikh.