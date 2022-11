Klimakompensation er kommet på dagsordenen ved COP27

For første gang er klimakompensation på dagsordenen ved klimakonferencen COP27 i den egyptiske by Sharm el-Sheikh. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Delegerede har ved konferencen aftalt at diskutere, hvorvidt rige lande skal kompensere fattige lande, der er mest udsatte af klimaforandringerne.

- Dette skaber for første gang et institutionelt stabilt rum på den formelle dagsorden for COP og Paris-aftalen til at diskutere det presserende spørgsmål om finansieringsordninger, der er nødvendige for at håndtere de eksisterende forskelle, siger COP27’s præsident, Sameh Shoukry.