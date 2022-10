FN-chef vil sende styrker til Haiti for at tackle uro og kolera

Brevet kommer, dagen efter at Haiti formelt har søgt om international assistance til at håndtere en forværret sikkerhedssituation, som landets politi har svært ved at klare.

Haiti, der er det fattigste land i Nord-, Syd- og Mellemamerika, står over for en akut politisk, økonomisk, sikkerheds- og sundhedsmæssig krise. Krisen har lammet landet og medført et sammenbrud af lov og orden.

Demonstrationer og plyndringer har siden 11. september, hvor regeringen annoncerede en stigning i brændstofpriserne, plaget det i forvejen ustabile land.