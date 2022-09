- Det må ikke blive accepteret, konstaterer han ifølge AFP.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass er de prorussiske ledere fra de fire regioner blevet fløjet til Moskva.

Her ventes de fredag at deltage i en ceremoni i Kreml, hvor det officielt meddeles af præsident Vladimir Putin, at de fire regioner indlemmes i Rusland.

En fem dage lang folkeafstemning har lige været afholdt i de fire regioner, som Rusland holder besat.

Vesten har fordømt de såkaldte afstemninger. De viste ifølge Rusland overvældende støtte til, at regionerne bliver russiske.