Polen planlægger at åbne atomkraftværk tæt på Danmark

Polen er del af en konvention, som forpligter landet til at invitere til høringssvar, når et projekt potentielt kan medføre grænseoverskridende påvirkninger af miljøet.

Invitationen til høring betyder, at blandt andet den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer har mulighed for at blive hørt i forhold til projektet.

Det er Miljøstyrelsen, der skal stå for høringen, oplyser styrelsen.

Efter planerne skal byggeriet begynde i 2026 og værket stå færdigt i 2033.