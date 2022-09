Putin vil skabe medvind i øst med stor sportsbegivenhed

- For at kunne gøre det skal vi begynde at overveje af lave et fælles sportsforbund i vores samarbejde, siger den russiske præsident fredag.

Vesten har i vid udstrækning vendt ryggen til Putin på grund af krigen i Ukraine. I fredagens tale siger præsidenten, at landene i SCO skal være en væsentlig global modvægt til den USA-ledede Vest.

- Det bliver mere og mere tydeligt, at nye magtcentraler, der samarbejder med hinanden, har fået en større rolle, siger Putin om SCO-gruppen.

- Vi er åbne for at samarbejde med hele verden, tilføjer han.