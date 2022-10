03/10/2022 KL. 06:30

For abonnenter

Midt i gaskrigen truer Putin med at trække sin støtte til kornaftalen

Kornaftalen med Ukraine skulle afværge en global fødevarekrise, men størstedelen er gået til Europa og rige lande. Det har fået Putin til at beskylde europæerne for at føre udviklingslande bag lyset. Men så enkelt er det ikke.